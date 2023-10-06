Попугай проник в бассейн и расслабился на надувном круге

Попугай неплохо проводит время, не хватает только коктейля.

Попугай проник в бассейн и релаксировал на надувном круге.

Соответствующее видео публикует YouTube-канал ViralHog.

На кадрах видно, как птица комфортно устроилась у бассейна. В это время ее снимают на камеру.

Напомним, в Новой Зеландии супруги туристов проводили отпуск в национальном парке Фьордленд. Когда они остановились в хижине у тропы Кеплера, к ним подлетело несколько попугаев Кеа - довольно редкие птицы для этой страны.

Поэтому туристы решили использовать эту уникальную возможность и воспользовались камерой, чтобы снять птиц. Они установили GoPro на перилах балкона и снимали попугаев.

Вдруг одна из птиц схватила камеру и полетела ввысь, невольно превратившись в видеоблогера. Таким образом новозеландский попугай сам стал блогером, снимая на видео свою жизнь. Он плавно перелетал над холмами, приземлился на камне рядом с деревом и продолжал все снимать.

Как сообщал Курсор, в США 2-летний ребенок выбежал на поле и стал звездой футбольного матча. Выходить на футбольное поле во время матча запрещается, такие проделки обычно публикой осуждаются. Но поступок болельщицы из США зрители встретили аплодисментами.

Морган Такер из Огайо пришла на стадион посмотреть игру между командами Цинциннати и Орландо Сити. С собой она взяла 2-летнего сына Зайдека. Молодая мама купила билеты на места почти у поля, и это была ее главная ошибка.

Пока мама увлеченно следила за игрой, малыш решил воспользоваться моментом. Ребенок перелез через трибуны и выбежал на газон, прямо в разгар матча. Реакция Морган была молниеносной.

Испугавшись за сына, девушка бросилась за ним. Таким образом, она не только спасла ребенка от травм, которые ему случайно могли причинить футболисты, но и сделала так, что выходка юного болельщика никак не помешала игре. Поступок женщины встретили овациями.

Кроме этого мы писали, как в США испекли самый большой торт в мире.