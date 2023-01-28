Потеря внимательности способствует обучению и генерации идей — нейробиологи

Информация может быть не связана напрямую с поставленной задачей, но все равно является важной и может пригодиться в других сферах.

Установление связей между обширными концепциями или способность генерировать шквал новых идей — два аспекта творчества, которые ученые могут измерить. Но умение оставаться сосредоточенным, игнорируя отвлекающие факторы, также является ключом к изучению новых навыков, разработке новых идей или поиску «состояния бесконечного энтузиазма» или «состояния потока».

Об этом говорится в материале портала Science Alert.

Отмечается, что в то время как фокусировка помогает нам сузить круг наших целей, потеря некоторой ее части может расширить сферу внимания, помогая нам включать менее релевантную информацию. Она может помочь нам изучить закономерности в нашей среде или даже интегрировать отдаленные идеи или концепции.

«Наше внимание естественным образом колеблется. В то время как некоторые исследования показывают, что прерывистое внимание является признаком того, что наш мозг перегружен, другая теория утверждает, что утрата фокусировки может произойти, когда задача становится слишком монотонной. Это может привести к некоторым неожиданным выгодам», — пишет издание.

Так, наш мозг может «уйти в себя» и начать блуждать по своим собственным мыслям, он может существовать в блаженном, «бессмысленном» состоянии или начать искать другие лакомые кусочки информации для переваривания, что, в свою очередь, может помочь обучению.

Курсор писал ранее, что группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей.

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