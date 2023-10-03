Супруги никогда не убирают, всегда имеют приятные занятия и другие привилегии, о которых они подробно рассказали.

Австралийские пенсионеры уже почти в течение 500 дней проводят кругосветные путешествий, заказав 51 круиз подряд.

Об этом сообщает A Current Affair.

16 июня прошлого года, когда закончились долгие два года строгого локдауна из-за коронавируса, Марти и Джесс Ансен отправились в свой первый после перерыва круиз. В итоге они провели на борту судна более 450 дней и не намерены останавливаться еще два года. Интересно, что они находятся на лайнере дольше, чем большая часть команда, в том числе и капитаны.

По словам супругов, кругосветные путешествия в течение несколько лет обходятся им дешевле, чем оплата дома престарелых. Джесс рассказала, что это своего рода образ жизни супругов, ведь раньше они отправлялись в круизы, но лишь недавно это стало их постоянным времяпровождением.

Пара наслаждается этим стилем жизни и говорит, что у нее всегда есть занятия. К примеру, вечером она может насладиться танцами или просто отправиться на ужин, а также у нее нет необходимости убирать комнату.

Особенно женщине по душе бальные танцы, а Марти любит заводить "друзей на всю жизнь". Ежедневно они играют в пинг-понг и в небольших количествах употребляют пиво, когда сидят на балконе и наслаждаются видом.

"Все знают их на корабле, они, в сущности, знаменитости на борту", – поделился менеджер корабля Рен ван Ройен.

Спустя 8 месяцев семья Ансен высадится на берег, но после этого они сядут на борт еще большего корабля еще на год.

"Это отличная жизнь", – подытожил Марти.

Ранее "Курсор" сообщал о мужчине, который ради экономии живет на круизном лайнере.