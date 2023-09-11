Мужчина ради экономии живет на круизном лайнере – в чем хитрость и сколько денег он тратит

Жизнь мечты оказалась куда дешевле, чем ожидалось.

Американец Райан Гатридж сделал круизный лайнер новым местом своего постоянного жительства, утверждая, что это дешевле аренды жилья.

Об этом сообщает Insider.

Мужчина работает в IT-сфере инженером по облачным решениям, а к дистанционной работе он "прикоснулся" еще в 2021 году. Во время пандемии его команда смогла работать удаленно и иметь доступ к необходимой информации откуда угодно.

В тот период компании, занимающиеся круизными лайнерами, не объявляли, когда судна вернутся к работе. Однако Гартрирдж решил, что он возьмет короткий круиз, когда это произойдет.

Он хотел попробовать работать в таких условиях, для чего ему нужно было проверить работу Wi-Fi и возможность работать, соблюдая строгие меры безопасности. Уже летом 2021 года он оформил бронь на два четырехдневных круиза на судне Freedom of the Seas, а отправился уже в сентябре.

Первое впечатление было очень положительным, но американцу нужно было еще несколько удачных примеров, прежде чем стать "кочевником". Проведя определенные подсчеты, он пришел к выводу, что за жизнь на круизном лайнере посреди моря в течение 300 ночей нужно платить примерно столько же, как за аренду квартиры.

Более того, круизные лайнеры имеют ряд важных преимуществ, среди которых бесплатный интернет и бесплатные напитки. Это позволило Райану экономить средства на услугах, которыми ему приходилось пользоваться, находясь дома.

У него есть специальная таблица для автоматической фиксации всех расходов, а также он каждый год составляет бюджет. В этом году бюджет Гартриджа составил приблизительно 30 тысяч долларов США.

"А в прошлом году, когда я начал серьезно смотреть на цифры и оценивать, сколько базового тарифа я заплатил за пребывание на корабле в течение 300 ночей, я обнаружил, что он почти дешевле. Впритык с тем, что я заплатил за аренду и вывоз мусора за квартиру в Форт-Лодердейле, Флорида", – поделился он.

Мужчина не стал упоминать о стоимости еды, но, судя по информации на сайте Royal Caribbean, стоимость круизных билетов включает "большую часть еды на борту".

Также "Курсор" сообщал, как самый богатый человек всех времен потерял все деньги за 2 минуты.