Прапрабабушка, которой 102 года, поделилась оригинальными секретами долголетия

Она озвучила подробные рекомендации, а также свои предпочтения в еде и напитках.

102-летняя прапрабабушка из США рассказала о своих "ритуалах", которые она ежедневно исполняет ради укрепления здоровья.

Об этом сообщает Insider.

Перл Тейлор родилась на Кубе, но сейчас проживает в Детройте (штат Огайо, США). Она регулярно делится своим опытом с фанатами в соцсетях, где ее аккаунты ведет внучка.

По словам пожилой женщины, одна из главных причин ее долголетия – отказ от полуфабрикатов и употребление лишь натуральных продуктов. 102-летняя прапрабабушка особенно любит вегетарианские блюда.

В частности, на завтрак она употребляет папайя и банан, а также оладьи из киноа, льняного семени и рисовой муки, приготовленные на гриле. Американка не любит плотно обедать, а на вечер может скушать рис с фасолью по-ямайски.

Что же пьет долгожительница? По ее словам, каждый день она употребляет спортивные напитки с нулевой калорийностью, 1-1,5 литра минеральной воды и чашку кофе без кофеина.

Она также не забывает о приеме пробиотика, чтобы ее пищеварительная система стабильно работала. Перед вечерним приемом пищи она пьет напиток, который готовится из корня алоэ, сельдерея, петрушки, имбиря и воды с добавлением сахарозаменителя.

Уроженка Кубы редко употребляет алкогольные напитки и ограничивается двумя бокалами сладкого красного вина в неделю. Также она ведет активный образ жизни и постоянно уделяет время легким упражнениям, которые укрепляют мышцы ног. Кроме этого, она занимается медитацией и каждые выходные посещает супермаркет Walmart, где она любит бродить часами.

Интересно, что она предпочитает не душ, а прием ванной, куда она добавляет оливковое масло и английская соль. Умывается Тейлор обычным мылом.

По словам Перл, она пытается не думать о негативных вещах и вместо этого читает книги о духовности.

«Бог – это все. Но прежде чем любить других, нужно научиться любить себя», – призналась она.

102-летняя американка не забывает отслеживать новости, в том числе политические. Также она любит уделять время путешествиям.

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