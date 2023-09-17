Названы нации, стареющие медленнее всех

Говоря о признаках старения, ученые подразумевают симптомы тех нарушений, которые чаще всего ассоциируются с пожилым возрастом и влияют на качество...

Среди всех наций мира медленнее всего стареют японцы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Отмечается, что у представителей японской нации первые признаки старения возникают в среднем в 76 лет. Говоря о признаках старения, ученые подразумевают симптомы тех нарушений, которые чаще всего ассоциируются с пожилым возрастом и влияют на качество жизни – это 13 заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта, болезнь Альцгеймера, а также травмы от падений.

Следом за японцами следуют жители Швейцарии, Франции, Сингапура и Кувейта. Ученые установили, что у них симптомы вышеперечисленных болезней старости, свидетельствующие о физиологическом старении, начинают проявляться в среднем после наступления 75 лет.

Также исследователи констатировали, что старение чаще щадит женщин, чем мужчин: представительницы прекрасного пола стареют в среднем медленнее, их мозг дольше мужского остается в активной форме.

Раньше все признаки старости появляются у жителей Папуа-Новой Гвинеи - их начало приходится на возраст в 45 лет. После 50 лет усиленно стареют жители Маршалловых островов, Афганистана, Вануату и Соломоновых островов.

В целом, сообщают исследователи, начиная с 1990 года, во всем мире снизилась смертность от старческих болезней. Сегодня средний мировой возраст начала интенсивного старения – 65 лет.

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