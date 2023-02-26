Правда ли богатые люди самые умные – ответ ученых

Эксперты из Швеции в рамках нового исследования доказали, что самые богатые люди не так умны, как те, кто имеет меньший доход.

Об этом сообщает European Sociological Review.

Ученые из Линчепигского университета изучили данные результатов теста почти 60 тысяч человек на развитость когнитивных привычек (память, внимание, концентрация, восприятие, принятие решений, воображение и логическое мышление) и приравняли их с данными о доходах общества.

Оказалось, что самые богатые люди менее умны, чем просто состоятельные. Но самые бедные имели менее развитые когнитивные привычки.

Выяснилось, что тесная связь между уровнем интеллекта и зарплаты есть лишь до определенного предела. Это 60000–4,5 миллиона евро в год. После она становится незначительной.

В результате примерно 1% людей получает сверхвысокий доход, не зависящий от их когнитивных способностей. Иначе говоря, их успех может быть предопределен чем-то другим, а не интеллектом.

Любопытно, что в последние годы активно обсуждался рост неравенства в оплате труда. Однако ученые выяснили, что большинство граждан Швеции получают нормальные заработные платы, четко соответствующие индивидуальным когнитивным возможностям.

Со временем это может измениться. Из-за того, что в странах Запада стабильно растет зарплата, все большая доля доходов может распределяться способами, не связанными с когнитивными способностями. Иначе говоря, интеллект человека не будет так сильно влиять на его доход, считают эксперты.

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