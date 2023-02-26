Ученые раскрыли главный секрет долголетия японцев

Независимо от того, какую пищу вы едите, она будет приносить пользу здоровью в том случае, если вы будете соблюдать определенную порцию.

Не секрет, что японцы славятся по всему миру как народ долгожителей. И многие исследователи пытаются выяснить, в чем секрет. Доктор Осман Эрк поделился своим мнением на этот счет.

Об этом пишет портал Zhenskiy.

Профессор отметил, что у японских долгожителей одна общая черта, которая, по его мнению, и является их ключевой причиной долгой и здоровой жизни. В ходе исследования, в котором приняли участие 2 тысячи человек, эксперт выяснил, что они имели разные привычки в питании и вели разный образ жизни.

Все добровольцы, предварительно подробно рассказавшие о своем режиме питания, имели одну общую черту — все они контролировали размер своей порции и не переедали. А это позволяет клеткам самостоятельно восстанавливаться, и в результате в организм попадает меньше опасных веществ.

Ученый подчеркнул, что независимо от того, какую пищу вы едите, она будет приносить пользу здоровью в том случае, если вы будете соблюдать определенную порцию. Авокадо или капустный желудок не позволит вам стать долгожителем, а наоборот, вызовет проблемы с пищеварением.

Отметим, что рекордсменами по продолжительности жизни в Японии являются жители острова Окинава. Секрет их долголетия, по мнению экспертов, кроется именно в образе жизни и рационе. Они употребляют много свежих овощей, а также рыбы. Из-за стола жители острова привыкли выходить с легким чувством голода.

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