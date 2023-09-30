Предотвратить морщины помогут эти продукты - диетологи советуют употреблять их после 30 лет

Чтобы оставаться красивыми, нужно правильно питаться.

Для красоты больше всего полезны продукты с высоким содержанием коллагена, ведь он отвечает за упругость и эластичность кожи. С возрастом соединительная ткань начинает синтезировать его меньше, появляются морщинки. В связи с этим, рекомендуется регулярно употреблять продукты, в котором содержится это вещество.

Об этом сказано в результате нового исследования.

Так, к примеру, говяжий бульон богат коллагеном I типа, который положительно сказывается на здоровье кожи, куриный и индюшачий – коллаген II типа, который поддерживает нормальное функционирование суставов. Для общего здоровья и красоты кожи нужно пить бульон по 170-340 г ежедневно.

Кроме того, в яйцах есть сера, необходимая для производства коллагена. Достаточно съедать хотя бы два яйца в день. Лосось тоже стимулирует производство коллагена, а потому рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю. Тыквенные семена действуют на кожу подобно лососю, благодаря содержанию цинка стимулируют синтез коллагена.

Цитрусовые фрукты в свою очередь содержат много витамина С, участвующего в синтезе коллагена. Также малина, ежевика, клубника, клюква являются источниками витамина С.

Помидоры полезны таким антиоксидантом в своем составе, как ликопин. Он участвует в синтезе коллагена и защищает кожу от повреждений солнечными лучами. Жиры, содержащиеся в авокадо, тоже способствуют выработке коллагена.

Ранее "Курсор" писал о том, что диетологи назвали 5 продуктов, которые очистят кожу.