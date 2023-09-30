Привычка, которая увеличивает риск заражения инфекциями

Срочно избавьтесь от этой вредной привычки, чтобы не занести в свой организм опасные бактерии.

Исследование, проведенное на 26 добровольцах, показало, что количество бактерий в подногтевом пространстве в среднем выше, чем на других участках рук. Чаще встречались стафилококки: S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis.

Об этом пишет "ASM".

Большинство стафилококков были чувствительны к антибиотикам, тогда как у 23 – 38% имела устойчивость к пенициллину, ампициллину и эритромицину. Кроме того, под ногтями ученые обнаружили грамотрицательные палочки – коринеформные бактерии – 12,5% с множественной стойкостью к антибиотикам – и псевдомонады. У 69% участников были обнаружены грибки, у 51% – Candida parapsilosis, отметил автор исследования доктор МакГинли.

Кроме того, результаты другого исследования показали, что под ногтями присутствуют и другие бактерии – E. coli, виды Klebsiella, виды Enterococcus.

Исследования свидетельствуют, что у людей, грызущих ногти, бактериальная флора из-под ногтей мигрирует в ротовую полость. Об этом свидетельствует высший индекс зубного налета, содержащий E. coli

На кончиках пальцев обитает очень много бактерий. Согласитесь, никто не моет руки перед тем, как грызть ногти, – вся флора попадает в полость рта. Это увеличивает риск получения инфекции.

До этого ученые назвали простой способ обезопасить себя от 85% болезней.