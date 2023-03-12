Продажи виниловых пластинок превысили продажи компакт-дисков впервые за 35 лет

По итогам прошлого года на пластинки пришлось почти три четверти от всей выручки на рынке физических музыкальных носителей.

В 2022 году продажи виниловых пластинок впервые превысили продажи компакт-дисков, согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA). Это произошло впервые с 1987 года.

Об этом сообщает портал Pixel.

Отмечается, что в прошлом году в мире было продано 41,3 млн. пластинок против 33,4 млн. компакт-дисков. В денежном выражении разрыв еще более серьезный: 1,2 млрд долларов против 482,6 млн долларов. По итогам прошлого года на пластинки пришлось 71,2% от всей выручки на рынке физических музыкальных носителей.

«Общая выручка на рынке музыкальных записей продолжает расти. Если результаты 2021 года примерно соответствовали пику рынка, пришедшемуся на 1999 год, то в 2022 году выручка выросла еще сильнее, почти достигнув 16 млрд долларов. Конечно, львиная доля приходится на цифровой формат. Если точнее, то на подписные услуги», — говорится в статье.

Ранее Курсор писал, что поскольку цифровые музыкальные файлы становятся все более популярными, компакт-диски устаревают. Однако некоторые существующие компакт-диски все еще могут быть использованы, поскольку золотая фольга в них может пригодиться для производства носимых биосенсоров.

Хотя компакт-диски сделаны в основном из поликарбоната, они содержат тонкий слой отражающей фольги. В большинстве компакт-дисков эта фольга алюминиевая, хотя золото используется для (спорно) лучшей производительности в так называемых золотых компакт-дисках.

Обычно, когда золотые компакт-диски выбрасываются, эта золотая фольга отправляется на свалку вместе с остальной частью диска. Поскольку тонкие слои золота также используются в гибких биосенсорах, прикрепляемых к коже, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке задались вопросом, смогут ли извлечь золото из компакт-дисков для этой цели.

Был разработан метод, при котором золотые компакт-диски сначала вымачивали в ацетоне в течение 90 секунд — это разрушало поликарбонат, ослабляя связь между ним и фольгой. Далее на фольгу накладывался лист полиамидной липкой ленты, после чего и она, и золото отклеивались от подстилающего поликарбоната.

Кроме этого, ученые рассказали, как извлечь золото из старого смартфона.