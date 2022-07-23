Ученые рассказали, как извлечь золото из старого смартфона

Берлинская лазурь, по выводам авторов исследования, сделает переработку более эффективной и экологически чистой, сохранив при этом долю ценных металлов для повторного использования.

Японские ученые выяснили, что пигмент Берлинская лазурь может вытягивать из старых смартфонов золото. К такому выводу пришли специалисты Нагойского университета и Токийского технологического института. Кроме того, этот пигмент может помочь решить проблему переработки электронных и ядерных отходов.

О новом исследовании написано в журнале EurekAlert.

Берлинскую лазурь начали уже давно используют в медицине и борьбе с радиоактивными отходами. Пигмент имеет сетчатую структуру, которая может улавливать из окружающей среды ионы металлов. Именно поэтому таблетками с этим пигментом лечат от отравления металлами.

Как рассказал профессор Нагойского университета Дзюн Оноэ, решетчатое пространство может также поглощать металлы платиновой группы. При этом в каркасе сохраняется структура решетки.

По словам ученых, новая технология позволит извлекать из мобильных телефонов в 10–80 раз больше золота, чем из природных руд.

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