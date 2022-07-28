Старые компакт-диски могут превратить в новые носимые биосенсоры

Однако некоторые существующие компакт-диски все еще могут быть использованы, поскольку золотая фольга в них может пригодиться для производства носимых биосенсоров.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Хотя компакт-диски сделаны в основном из поликарбоната, они содержат тонкий слой отражающей фольги. В большинстве компакт-дисков эта фольга алюминиевая, хотя золото используется для (спорно) лучшей производительности в так называемых золотых компакт-дисках.

Обычно, когда золотые компакт-диски выбрасываются, эта золотая фольга отправляется на свалку вместе с остальной частью диска. Поскольку тонкие слои золота также используются в гибких биосенсорах, прикрепляемых к коже, ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке задались вопросом, смогут ли извлечь золото с компакт-дисков для этой цели.

Под руководством аспиранта Мэтью Брауна и доц. Профессор Ахён Ко разработал метод, при котором золотые компакт-диски сначала вымачивали в ацетоне в течение 90 секунд — это разрушало поликарбонат, ослабляя связь между ним и фольгой. Далее на фольгу накладывался лист полиимидной липкой ленты, после чего и она, и золото отклеивались от подстилающего поликарбоната.

С помощью имеющейся в продаже машины для резки ткани Cricut (обычно используемой ремесленниками) как золотая фольга, так и ее ленточная подложка были затем разрезаны на гибкие схемы, которые можно многократно накладывать на кожу человека и снимать с нее. В сочетании с другой электроникой эти биосенсоры можно использовать для мониторинга электрической активности сердца и мышц человека, а также они способны измерять уровень лактозы, глюкозы, рН и кислорода. Все данные могут быть переданы на смартфон через Bluetooth.

По сообщениям, весь процесс переработки/изготовления занимает всего 20-30 мин и не требует дорогостоящего оборудования. Стоимость процесса составляет примерно 1,50 доллара за сенсор.

«Мы использовали золотые компакт-диски, и мы хотим изучить компакт-диски на основе серебра, которые, как мне кажется, более распространены.Мы также хотим посмотреть, можем ли мы использовать лазерную гравировку, а не использовать резак на основе ткани, чтобы еще больше повысить скорость переработки»», — сказал Браун.

Исследование описано в статье, недавно опубликованной в журнале Nature Communications.

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Кроме этого, ученые рассказали, как извлечь золото из старого смартфона. Берлинская лазурь, по выводам авторов исследования, сделает переработку более эффективной и экологически чистой, сохранив при этом долю ценных металлов для повторного использования.

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