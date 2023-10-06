Продукты, которые помогут избавиться от стресса

Вы и не представляете, как сильно ваше питание оказывает влияние на самочувствие.

Есть определенные продукты, которые могут помочь успокоить стресс, улучшить работу кишечника и снизить воспаление. Доктор Ян Смит рекомендует добавление таких продуктов в рацион для улучшения общего здоровья.

Об этом пишет "Real Simple".

Один из таких продуктов является лосось, который содержит полезные жирные кислоты омега-3. Исследования показали, что эти кислоты могут улучшить настроение, а также имеют положительное влияние на самочувствие. Помимо лосося, можно также употреблять другие виды жирной рыбы, так как они богаты аминокислотами, которые также положительно влияют на наше состояние.

Клетчатка является еще одним важным элементом в борьбе со стрессом. Доктор Смит отмечает, что клетчатка является не только полезной для пищеварительной системы, но и помогает регулировать работу полезных бактерий в кишечнике. Овощи, фрукты и ягоды являются отличными источниками клетчатки, особенно черника, которая также снижает уровень кортизола - гормона стресса, отрицательно влияющего на наше настроение.

Апельсины также полезны для снижения уровня стресса, так как они богаты витамином С. Витамин С помогает не только справиться со стрессом, но также положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Одно исследование показало, что прием витамина С действительно помогает снизить уровень стресса и оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Добавление этих продуктов в рацион может помочь справиться со стрессом и улучшить общее состояние организма.

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