Продукты, которые помогут предотвратить изжогу - что рекомендуют медики

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - это медицинская диагноз, связанная с повторяющимися проявлениями изжоги и кислотного рефлюкса. Дополнительные симптомы могут включать в себя регулярную икоту, хриплый голос, неприятный запах изо рта, животное вздутие и ощущение тошноты.

По словам доктора Экте Гупты, диета играет важную роль в управлении симптомами кислотного рефлюкса и представляет собой первое средство в лечении ГЭРБ.

Продукты с более высоким pH, известные как щелочные продукты, могут помочь нейтрализовать уровень кислоты в желудке. К ним относятся бананы, дыни, цветная капуста, фенхель и орехи.

Другой способ предотвратить изжогу - увеличить потребление водянистой пищи, которая может разбавлять и уменьшать концентрацию желудочного сока. Это включает в себя сельдерей, огурцы, латук, арбуз и супы на основе бульона.

Продукты, богатые клетчаткой, также способствуют предотвращению изжоги, так как они продлевают чувство сытости и уменьшают вероятность переедания. Сюда входят цельнозерновые продукты, такие как овсянка, кус-кус и коричневый рис, а также корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь и свекла, а также зеленые овощи, такие как спаржа, брокколи и стручковая фасоль.

Для тех, кто испытывает изжогу, полезно употреблять молоко, но следует выбирать обезжиренное молоко, так как жирное молоко может усугубить кислотный рефлюкс. Обезжиренное молоко действует как временный буфер между слизистой оболочкой желудка и кислотным содержимым, обеспечивая немедленное облегчение симптомов изжоги, как утверждает эксперт.

Другими естественными методами, помимо обезжиренного молока, являются употребление имбиря и яблочного уксуса. Имбирь считается одним из лучших средств для улучшения пищеварения, так как он обладает щелочными свойствами и противовоспалительными характеристиками. Имбирный чай может помочь при симптомах изжоги.

Но стоит отметить, что яблочный уксус следует использовать осторожно, так как его концентрированное употребление может вызвать раздражение пищевода. Чтобы избежать этого, рекомендуется растворить чайную ложку яблочного уксуса в теплой воде перед употреблением.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.