Продукты с антибиотиками: врачи предупредили о скрытой опасности

Из-за употребления в пищу продуктов, содержащих антибиотики, человек рискует столкнуться с антибиотикорезистентностью, когда назначаемые врачами препараты не будут действовать на инфекцию.

Устойчивость к антибиотикам стала серьёзной проблемой человечества. Перестали быть редкостью случаи, когда врачи назначают пациентам противомикробную терапию, а она не дает эффекта, поскольку бактерии в организме человека давно привыкли к этому антибиотику.

Врачи разъяснили, что это часто связано с незапланированным попаданием лекарственных препаратов с продуктами. Поэтому они рассказали о тех продуктах, которые вероятнее других содержат антибиотики.

В молочной промышленности антибактериальные препараты применяют для продления сроков хранения молокопродуктов. А в мясные продукты лекарства попадают, поскольку животных ими подпитывают для профилактики заболеваний.

Мясо животных и птиц часто огромные дозы антибиотиков, особенно если технология производства нарушается с целью получения максимальной выгоды в ущерб нормам и стандартам.

Сыр относится к тем молокопродуктам, которые могут содержать наибольшее количество противомикробных препаратов, поэтому любители сыра могут получить устойчивость к антибиотикам. Врачи рекомендуют снизить потребление сыра тем людям, у которых в анамнезе синдром раздраженного кишечника, кандидоз (молочница) или другие подобные заболевания.

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