Долгожительница назвала два продукта, которые помогли ей дожить до 128 лет

Жительнице Южно-Африканской республики Джоане Мазибуко исполнилось недавно 128 лет. Она многих удивляет своей бодростью, а недавно старушка рассказала, как питалась всю свою жизнь и какие два продукта помогли ей стать долгожительницей.

Джоанна Мазибуко родилась и выросла на кукурузной ферме. Жила ее семья довольно бедно. Кроме Джоаны было еще 12 сыновей и дочерей – все были младше ее, но она уже всех пережила.

Об этом говорится в статье Daily Mirror.

Рацион питания у детей на кукурузной ферме состоял в то время из двух продуктов – свежее молоко и дикий шпинат. Джоанна считает, что именно эти два продукта и являются секретом ее долголетия.

Замуж она вышла поздно, за пожилого вдовца по имени Ставана Мазибуко. У него был конный экипаж и коровы. Женщина доила коров и делала масло на продажу. С мужем у нее было детей, до нынешнего времени дожили только двое. Но у Джоаны уже около 50 внуков и правнуков.

Сейчас возраст уже сказывается, хотя долгожительница питается обычной современной едой. Говорит, то к ней привыкла, но за молоком и диким шпинатом скучает. Слух уже совсем отказывает, но зрение еще не подводит. Также в 128 лет Джоанна может самостоятельно передвигаться по дому.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.