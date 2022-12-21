Провалы в памяти: в каких случаях пора обращаться к врачам

Провалы в памяти необязательно связаны с возрастными изменениями нейронов, иногда просто сказываются усталость или стресс.

Бывает, что повторяя одну и ту же последовательность действий, в один момент останавливаешься и пытаешься вспомнить, чем занимаешься. Некоторые провалы в памяти вызывают у нас вопрос, является ли это нормальным явлением или признаком снижения когнитивных способностей или даже началом деменции.

Об этом сообщает Science Alert.

С возрастом мозг демонстрирует ухудшение работы мозга. Это связано с тем, что клетки мозга, также как и всего тела, имеют свойство уменьшаться. Им тяжелее поддерживать связи с нейронами и они имеют меньше химических веществ для передачи сообщений другим нейронам.

При этом иногда провалы в памяти связаны с возрастными изменениями нейронов, а иногда просто сказываются усталость или стресс.

Некоторая забывчивость свойственна организму и не считается опасным симптомом. Мозг не считает нужным хранить ненужную для него информацию, поскольку ее хранение слишком затратно и может замедлить поиск конкретных воспоминаний.

Потеря памяти становится проблемой, если это начинает влиять на обычную жизнь. Не страшно, если вы забыли, куда свернули. Но если вы сидите за рулем и не помните, куда вы должны ехать или как вести машину, это проблема. Это говорит о необходимости срочно пройти обследование.

Легкие когнитивные расстройства, как временная потеря цепочки воспоминаний, считается легким когнитивным расстройством и говорит о рисках развития деменции. Каждый год у 10-15% людей с легким расстройством проявляются первые признаки деменции.

Нарушение навигации считается ранним маркером болезни Альцгеймера, наиболее распространенного типа деменции. Ученые работают над тем, чтобы разработать тест, который был бы точным, экономичным и простым в применении.

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