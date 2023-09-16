Психолог назвала десять способов, как побороть негативные мысли

С помощью этих стратегий вы сможете эффективно управлять негативными мыслями и вести более позитивную и полноценную жизнь.

Управление негативными мыслями и формирование позитивного взгляда на жизнь необходимы для общего благополучия.

Доктор Паллави Джоши, психолог-консультант из Медицинского института Шри Баладжи в Дели, рассказала порталу HealthShots об эффективных стратегих достижения этой цели.

Выявление негативных мыслей

Прежде чем бороться с негативными мыслями, очень важно их распознать. Это предполагает самосознание и мониторинг вашего внутреннего диалога. Обращайте внимание на проявления самокритики, пессимизма или иррациональных страхов.

Практические стратегии

1. Внимательность. Практикуйте осознанность, чтобы наблюдать за своими мыслями, при этом не осуждайте из, отпуская негатив.

2. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). КПТ помогает выявить и бросить вызов негативным моделям мышления, заменяя их более позитивными.

3. Позитивные аффирмации. Используйте позитивные аффирмации, чтобы бороться с негативными разговорами с самим собой, повышая самооценку и уверенность в себе.

4. Журнал благодарности. Регулярно записывайте вещи, за которые вы благодарны, чтобы переключить внимание с негатива на позитив.

5. Физические упражнения. Упражнения высвобождают эндорфины, которые естественным образом повышают настроение и помогают бороться с негативными мыслями.

6. Социальная поддержка. Поговорите с друзьями, семьей или терапевтом о своих негативных мыслях, чтобы получить эмоциональное облегчение.

7. Ограничьте воздействие негатива. Уменьшите воздействие негативных новостей, социальных сетей или токсичной среды, вызывающей негативные мысли.

8. Забота о себе. Уделяйте приоритетное внимание таким занятиям, как высыпание, правильное питание и хобби.

9. Ставьте реалистичные цели. Ставьте достижимые цели, чтобы избежать ненужного стресса, вызванного нереалистичными ожиданиями.

10. Сосредоточьтесь на сильных сторонах. Когда вас мучают негативные мысли о своих действиях или личности, напоминайте себе о своих сильных сторонах и достижениях.

Если негативные мысли сохраняются и мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту в области психического здоровья.

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