Пугающая закономерность: чем больше птенцов, тем глупее становятся самки птиц

Неожиданное открытие сделали ученые, изучавшие особенности поведения небольших черно-белых птиц, обитающих в сухих саваннах Африки.
Об этом сообщает Science Alert.
Биологи выяснили, что чем больше у самок птенцов, тем менее умными они становятся.
Интересно, что эти птицы с каждым годом производят все больше потомства. Но при этом их когнитивные способности снижаются.
Результаты наблюдений ученых подтверждают, что за возможность произведения на свет следующего поколения приходится платить энергией. У животных энергия и ресурсы находятся на пределе, но выживание следующего поколения имеет приоритет.
Ученые выяснили, что птицы с более низкими общими когнитивными способностями производят больше птенцов в год. Такие выводы сделала эволюционный биолог Камилла Соравиа.
Когнитивные способности — это способность воспринимать информацию и обрабатывать ее, реагируя в дальнейшем на изменения. В данном исследовании 38 диких пестрых тимелий (Turdoides bicolor) были протестированы на то, насколько хорошо они могут усваивать ассоциации и адаптироваться к изменениям.
Оказалось, что особи, которые хорошо справлялись с заданием и имели высокий уровень общей когнитивной деятельности, были разных полов, но преимущественно молодого возраста. А у самок, старших по возрасту, уровень был значительно ниже.
У самцов не было обнаружено отличий в когнитивных способностях в разном возрасте.
«Наша находка представляет собой первое свидетельство половых различий в возрастном снижении когнитивных способностей у диких животных», — считают исследователи.
В дальнейшем они намерены расширить тесты и включить задания, например оценивающие социальное познание и способность делать умозаключения.
Как сообщал Курсор ранее, птицы в Европе начали терять свой окрас.
Также мы сообщали, почему птицы уменьшаются в размерах.