Пугающая закономерность: чем больше птенцов, тем глупее становятся самки птиц

У самцов не было обнаружено отличий в когнитивных способностях, а самки с возрастом производят все больше потомства, но заметно «глупеют».

Неожиданное открытие сделали ученые, изучавшие особенности поведения небольших черно-белых птиц, обитающих в сухих саваннах Африки.

Об этом сообщает Science Alert.

Биологи выяснили, что чем больше у самок птенцов, тем менее умными они становятся.

Интересно, что эти птицы с каждым годом производят все больше потомства. Но при этом их когнитивные способности снижаются.

Результаты наблюдений ученых подтверждают, что за возможность произведения на свет следующего поколения приходится платить энергией. У животных энергия и ресурсы находятся на пределе, но выживание следующего поколения имеет приоритет.

Ученые выяснили, что птицы с более низкими общими когнитивными способностями производят больше птенцов в год. Такие выводы сделала эволюционный биолог Камилла Соравиа.

Когнитивные способности — это способность воспринимать информацию и обрабатывать ее, реагируя в дальнейшем на изменения. В данном исследовании 38 диких пестрых тимелий (Turdoides bicolor) были протестированы на то, насколько хорошо они могут усваивать ассоциации и адаптироваться к изменениям.

Оказалось, что особи, которые хорошо справлялись с заданием и имели высокий уровень общей когнитивной деятельности, были разных полов, но преимущественно молодого возраста. А у самок, старших по возрасту, уровень был значительно ниже.

У самцов не было обнаружено отличий в когнитивных способностях в разном возрасте.

«Наша находка представляет собой первое свидетельство половых различий в возрастном снижении когнитивных способностей у диких животных», — считают исследователи.

В дальнейшем они намерены расширить тесты и включить задания, например оценивающие социальное познание и способность делать умозаключения.

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