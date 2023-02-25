Пять лучших завтраков для продления жизни и молодости — мнение ученых

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу: употребление злаков может стать ключом к долголетию. Люди, на обеденном столе которых часто присутствуют каши, чувствуют себя лучше и выглядят более молодо в сравнении с теми, кто не приветствует этот вид еды.

Люди, которые регулярно употребляют злаки, больше защищены от болезней сердца и диабета. Как видите, поводов полюбить кашу у тебя немало. Эксперты по здоровому питанию советуют есть как минимум 3−4 различные каши в неделю.

Гречневая каша низкокалорийна, что делает ее любимым блюдом всех худеющих, и гипоаллергенна, поскольку лишена глютена. Этот продукт не имеет противопоказаний. Состав витаминов гречки очень широк: А, Е, РР и почти весь ряд группы В. Богата гречка и на микроэлементы. В ней содержится кобальт — вещество, укрепляющее нервную систему; никель — элемент, повышающий гемоглобин; калий — первый «укрепитель» мышц и костей; а также селен — вещество, выводящее токсины.

Рисовая каша отлично насыщает и дает заряд энергии на весь день. Гарнир нейтрален по вкусу, так что смело можете добавлять в кашу сочные ягоды и фрукты или дополнять ее ломтиками рыбы, мясными деликатесами. В рисовой крупе есть практически весь набор аминокислот, необходимых для питания головного мозга.А еще в рисе содержится фолиевая кислота — незаменимый элемент в период планирования беременности и первых недель развития плода. И последний бонус — рис имеет свойство чистить организм при интоксикации, потому рисовый отвар — первое средство при легких пищевых отравлениях.

Пшённая каша — настоящая панацея при заболеваниях сердца и печени. В ней содержится просто невообразимое количество белка, калия и магния, микроэлементов, которые так любит сердце. Потому врачи рекомендуют пшенную кашу людям, страдающим от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, пшено регулирует работу печени, выводит шлаки и токсины, ионы тяжелых металлов. Помогает это блюдо снять нервное напряжение и физическую усталость.

Овсяная каша выводит из организма токсины, отравляющие и балластные вещества, которые нас старят, утомляют и провоцируют болезни. Большое количество пищевых волокон в овсянке очищает кишечник, заставляя его работать как часы. В результате у почитателей этой каши нормализуется обмен веществ, снижается вес, улучшается внешний вид и самочувствие.

Овсяная каша — настоящий кладезь витаминов красоты. Она изобилует биотином (витамином Н) участвующим в строении клеток, улучшающим состояние кожи и ногтей. В ней присутствует и витамин К, обладающий способностью снижать в организме уровень особых веществ, воспринимающихся иммунитетом как сигнал к старению. И, безусловно, не обходится без витамина Е, продлевающего женскую молодость и красоту.

Перловая каша обладает выраженным anti-age эффектом, препятствует старению клеток. Содержащийся в перловке лизин — незаменимая аминокислота, принимает активное участие в производстве коллагена, тем самым замедляя процесс появления возрастных морщин и способствуя гладкости и эластичности кожи. А еще перловка — единственная из круп, имеющая в составе фитомелатонин — гормон, отвечающий за сладкие сновидения и восстановление сил организма.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.