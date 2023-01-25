Доктор назвала пять масел, которые могут творить чудеса в ежедневном уходе за кожей

Как правило, люди очень скептически относятся к использованию масла на своей коже. Они считают, что это может усугубить уже существующие проблемы. Но знаете ли вы, что масло для лица может питать вашу кожу лучше, чем увлажняющий крем?

Масла для лица — это вещества, которые дополняют наши натуральные масла, сказала известный индийский дерматолог Ниведита Даду медпорталу HealthShots.

Используйте эти 5 масел для ухода за кожей:

1. Кокосовое масло

Кокосовое масло легко впитывается в кожу и, как известно, обладает многими полезными для здоровья свойствами, в том числе витаминами Е и К, а также его противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

2. Масло ши

Его получают из орехов африканского дерева ши. Масло ши — это вещество, которое обычно встречается в твердой форме, но оно тает при температуре тела и иногда используется в качестве увлажняющего средства и средства для волос. Нерафинированное органическое масло ши также можно комбинировать с оливковым или кокосовым маслом, чтобы создать более гладкую текстуру для нанесения.

3. Миндальное масло

Изготавливается из прессованного сырого миндаля. Миндальное масло полно полезных для здоровья свойств, таких как витамин Е, цинк, белки и калий. Оно имеет более легкую текстуру, чем оливковое масло и масло ши.

4. Масло семян шиповника

Извлеченное из семян кустов дикой розы, масло семян шиповника содержится в продуктах по уходу за кожей лица, которые обещают увлажняющие и омолаживающие свойства. Незаменимые жирные кислоты и антиоксиданты в этом масле, в том числе провитамин А, обеспечивают относительно высокую защиту от воспалений и окислительного повреждения кожи.

5. Масло жожоба

Масло жожоба извлекают из его семян и используют в лечебных целях. Это масло может оказывать противовоспалительное и ранозаживляющее действие, помимо других преимуществ для кожи.

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