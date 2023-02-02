Пять жизненно важных советов, которые могут облегчить воспаление и боль при артрите

Поскольку воспаление может усугубить аутоиммунные заболевания, важно вести образ жизни, который снижает маркеры воспаления в организме.

SheFinds спросили Нину Зорфасс из Института интегративного питания, каковы ее любимые советы по образу жизни для снятия воспаления и как они могут помочь облегчить боль при артрите в организме.

«Ревматоидный артрит является наиболее распространенным аутоиммунным артритом и возникает, когда иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, называемую синовиальной оболочкой, вызывая воспаление, отек, боль в суставах и тугоподвижность, — говорит Зорфасс. — Эрозия слизистой оболочки суставов может привести к серьезным повреждениям, включая эрозию самой кости и деформации костей». Хотя лекарства от ревматоидного артрита в его нынешнем виде не существует, есть доступные лекарства и изменения образа жизни, которые вы можете попробовать, чтобы уменьшить симптомы.

1. Регулярная физическая активность

Сохранение активности является важной частью любого здорового образа жизни, но это может быть особенно важно для уменьшения воспаления. «Физическая активность может помочь предотвратить развитие хронических заболеваний, а у людей с аутоиммунными заболеваниями может способствовать выведению ИЛ-6 из мышц, что оказывает противовоспалительное действие, — говорит Зорфасс. — Кроме того, преимущества физической активности включают улучшение настроения и повышение подвижности, уменьшение системного воспаления. Для пациентов с аутоиммунными состояниями регулярная физическая активность с низким воздействием может фактически улучшить их состояние, заставляя их двигаться и, в то же время, снижая риск других хронических состояний, часто связанных с этими аутоиммунными состояниями».

2. Снижение потребления алкоголя

«Для тех, кто пьет больше, чем умеренное количество алкоголя, существует повышенный риск ухудшения иммунной системы, как в краткосрочной перспективе после эпизода запоя, так и в долгосрочной перспективе при хроническом злоупотреблении алкоголем, — говорит Зорфасс. — Алкоголь мешает передаче сигналов лейкоцитов, что со временем может вызвать аутоиммунный ответ».

3. Сокращение или отказ от курения

Курение сигарет — еще одна привычка, от которой вам следует отказаться по ряду причин, особенно когда речь идет о вашем здоровье. Зорфасс говорит, что курение является одним из основных факторов, который может способствовать воспалению и боли при артрите. «Курение сигарет может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая развитие аутоиммунных заболеваний из-за окислительного стресса, вызванного сигаретным дымом, — говорит она. — Курение также может привести к повышенной восприимчивости к инфекциям, что может привести к увеличению аутореактивности».

4. Соблюдайте противовоспалительную диету

Когда дело доходит до уменьшения воспаления, ваша диета — отличное место для начала. Вы должны не только сократить количество продуктов, вызывающих воспаление, таких как масла из семян и другие продукты, подвергшиеся технологической обработке, но и добавление противовоспалительных средств на вашу тарелку может иметь огромное значение. «Употребление противовоспалительных продуктов, таких как жирная рыба, орехи, куркума и оливковое масло, — отличное начало, — говорит доктор Шерпа. — Добавление добавок, таких как рыбий жир или глюкозамин, также может помочь. Потребление большого количества фруктов и овощей важно, так как они содержат антиоксиданты, которые могут помочь защитить организм от воспаления».

5. Практика медитации осознанности

Хотите верьте, хотите нет, но медитация может сделать больше, чем просто принести вам внутренний покой; Как оказалось, уменьшение стресса — отличный способ уменьшить воспаление, поэтому включение осознанной медитации в вашу повседневную жизнь может помочь предотвратить боль при артрите. «Исследования показали, что медитация осознанности может снизить уровень циркулирующего С-реактивного белка (СРБ), который является биомаркером воспаления, в дополнение к увеличению количества лимфоцитов (лейкоцитов) и активности теломеразы», ​​— объясняет Зорфасс. «Теломераза — это фермент, определяющий длину теломер — белков в клетках, которые, как было показано, влияют на старение. Эта повышенная активность указывает на благотворное влияние на модулирование иммунной системы. Практиковать медитацию осознанности тоже несложно!»

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