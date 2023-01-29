Радикально изменили представление об истории: ученые нашли более тысячи курганов в Европе

Это открытие «было бы невозможно без огромных усилий добровольцев».

В рамках голландского археологического проекта, в котором тысячи сыщиков-любителей прочесывали специализированные карты и фотографии высокого разрешения, было открыто 1200 дополнительных потенциальных курганов бронзового века в Утрехте и регионе Велюве (Нидерланды).

Об этом сообщает Universiteit Leiden.

Кроме того, проект гражданской науки, осуществляемый Лейденским университетом и региональными организациями культурного наследия, помог выявить почти 38 квадратных километров доисторических сельскохозяйственных полей и 900 потенциальных участков производства древесного угля.

«Наследие квестов» является первым крупномасштабным проектом гражданской науки в голландской археологии. Люди могли искать археологические находки в районах Велюве и Утрехтсе-Хеувелруг, не выходя из дома.

Всего над проектом работало более 6500 человек, которые обнаружили тысячи потенциальных археологических объектов, таких как курганы (ок. 2800–500 гг. до н. э.), кельтские поля (доисторические полевые комплексы, датируемые 1100–200 гг. дерево сжигали для получения древесного угля) и гусеницы для телег.

«Это исследование было бы невозможно без огромных усилий добровольцев. И без их помощи и помощи гражданских ученых нам, археологам, могло бы потребоваться десять лет, чтобы прийти к таким же результатам», — говорит Ева Каптейн, археолог из Гелдерландского наследия.

По словам Каптейна, командный проект стартовал в апреле 2020 года, и его результаты проливают новый свет на историю Нидерландов в более засушливых частях страны.

«Велюве и Утрехтсе Хеувелруг сейчас являются природными заповедниками, где вы можете прогуляться по вересковым полям и лесам, но в железном веке, в 1000 году до нашей эры, это была одна огромная сельскохозяйственная территория. Таким образом, вы смотрите на пейзаж совершенно по-другому», ‒ добавила она.

После того как «детективная» работа в Интернете была завершена, добровольцы, археологи и студенты-археологи из Лейденского университета вышли в поле, чтобы проверить образцы найденных останков. Затем были проведены полевые работы на 300 потенциальных могилах, и 80 оказались настоящими.

«Участие стольких добровольцев позволило получить беспрецедентный объем новых данных и радикально изменило наше представление о предыстории. Оказалось, что Велюве и Утрехтсе-Хеувелруг были гораздо более интенсивно заселены, чем мы думали», — говорит Квентин Буржуа, доцент Лейденского университета.

«Курсор» сообщал, что ученые нашли человеческие останки, которым 11 тысяч лет.