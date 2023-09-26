Ранее неизвестный древний индоевропейский язык был обнаружен в Турции

Он является представителем ныне вымершей анатолийской (хетто-лувийской) ветви индоевропейских языков.

В Турции ученые обнаружили древний индоевропейский язык, который ранее был неизвестным.

Об этом сообщили в Вюрцбургском университете.

Лингвисты открыли этот язык благодаря клинописной надписи, находившейся в так называемом Богазкейском архиве. По предположительной версии, на нем разговаривало население области Каласма, располагавшейся к северо-западу от хеттской столицы Хаттуса.

Обнаруженный язык является представителем ныне вымершей анатолийской (хетто-лувийской) ветви индоевропейских языков.

"Хетты были особенно заинтересованы в записи ритуалов на иностранных языках. Такие ритуальные тексты, написанные хеттскими писцами, отражают различные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и лингвистическую среду. Ритуалы дают ценную возможность взглянуть на малоизвестные лингвистические ландшафты Анатолии позднего бронзового века, где говорили не только на хеттском языке", – рассказал эпиграфист Даниэль Швемер из Вюрцбургского университета.

Так как обнаруженный текст написан на недавно открытом языке, его содержание во многом остается непонятным.

Отметим, что Хаттуса, также известная как Хаттусас или Хаттуш, была столицей древнего Хеттского царства. Она располагалась возле современной турецкой деревни Богазкале.

Городище обнаружили в 1834 году, а раскопки тут проводят с 1906 года. В 1986 году раскопки Хаттуса включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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