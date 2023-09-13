Растения могут "кричать" в стрессовых ситуациях - исследование

Хотя эти звуки не может услышать человек, они могут быть обнаружены на расстоянии более метра от растения.

Растения могут издавать хлопающие или щелкающие звуки на ультразвуковых частотах во время стрессовых ситуаций, таких как обезвоживание или обрезка.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованные порталом Cell.com.

Отмечается, что, хотя эти звуки не может услышать человек, они могут быть обнаружены на расстоянии более метра от растения.

Для исследования эксперты использовали алгоритм машинного обучения, чтобы идентифицировать звуки, издаваемые растениями в стрессовых ситуациях. Изученные растения оказались более шумными и выдавали до 40 щелчков в час. Звуки, производящие растениями, могут выполнять функцию предупреждения о возможной опасности или привлечении животных для борьбы с вредителями.

Открытия ученых могут быть полезны для определения времени, когда растения испытывают стресс и нуждаются в помощи, например, полива. Также, возможно, что эти звуки используют другие организмы для своих целей.

"Результаты исследования позволят лучше понять механизмы коммуникации между растениями и их способность предупреждать друг друга о внешних опасностях или стрессе. Это может помочь разработать новые методы защиты растений и повысить их устойчивость к засухам", - отмечают ученые.

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