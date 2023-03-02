Растут в каждой подворотне: диетологи назвали растения, которые необходимо потреблять в пищу каждый день

Многие обычные растения, который растут просто у нас под домом, обладают полезными свойствами и могут даже лечить некоторые заболевания.

Разнообразная и богатая на питательные вещества диета является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Овощи играют ключевую роль в этой диете, предоставляя нам витамины, клетчатку и множество других полезных веществ. Для максимальной пользы следует употреблять различную зелень, включая капусту, салат, шпинат, брокколи, пророщенные зерна и зелень одуванчика.

Подробнее об этом информирует сайт «Eat this, not that!».

Среди наиболее полезных зеленых овощей диетологи выделяют вьющуюся капусту Кале, которая содержит высокие уровни витамина С и К, а также борющиеся с раком вещества. На втором месте по полезности оказываются листья одуванчика, которые помогают улучшить пищеварение, защищают печень и обеспечивают клетки антиоксидантами. Наконец, на третьем месте по полезности стоит китайская листовая капуста бок-чой, которая содержит питательные вещества, способствующие борьбе с канцерогенами и замедлению роста опухоли.

Помните, что включение этих овощей в ваш рацион поможет укрепить здоровье и поддержать организм в хорошей форме. Разнообразьте свой стол зелеными овощами и наслаждайтесь их вкусом и пользой для здоровья!

Ранее «Курсор» информировал, какие лекарственные растения можно вырастить в домашних условиях. Многие растения обладают полезными свойствами, поэтому их часто используют в народной медицине, а еще в кулинарии. И, как оказалось, некоторые из растений можно легко вырастить у себя на подоконнике.