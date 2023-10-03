Ребенок заговорил в возрасте 10 недель и ошарашил родителей

Обычно младенцы начинают издавать цепочки звуков поближе к концу первого года жизни. Они начинают подбирать слова типа «мама» или «папа».

Малыш в возрасте 10 недель из Нью-Йорка (США) признался маме в любви — он сказал «Я люблю тебя».

Соответствующее видео публикует YouTube-канал Caters Clips.

Мама держала сына на коленях и говорила ему: "Я люблю тебя". Его бабушка снимала все на видео. В какой-то момент мальчик повторил слова мамы.

Обе женщины были поражены и тронуты тем, что сказал малыш. Обычно младенцы начинают издавать цепочки звуков поближе к концу первого года жизни. Они начинают подбирать слова типа «мама» или «папа» и очень редко сразу начинают говорить целыми фразами.

Как сообщал Курсор, в США 2-летний ребенок выбежал на поле и стал звездой футбольного матча. Выходить на футбольное поле во время матча запрещается, такие проделки обычно публикой осуждаются. Но поступок болельщицы из США зрители встретили аплодисментами.

Морган Такер из Огайо пришла на стадион посмотреть игру между командами Цинциннати и Орландо Сити. С собой она взяла 2-летнего сына Зайдека. Молодая мама купила билеты на места почти у поля, и это была ее главная ошибка.

Пока мама увлеченно следила за игрой, малыш решил воспользоваться моментом. Ребенок перелез через трибуны и выбежал на газон, прямо в разгар матча. Реакция Морган была молниеносной.

Испугавшись за сына, девушка бросилась за ним. Таким образом, она не только спасла ребенка от травм, которые ему случайно могли причинить футболисты, но и сделала так, что выходка юного болельщика никак не помешала игре. Поступок женщины встретили овациями.

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