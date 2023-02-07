Редкое генетическое заболевание защищает евреев-ашкенази от опасной болезни – ученые

В рамках нового исследования ученые выяснили, что гены многих евреев-ашкенази, повышающие риск редкого заболевания, также помогают защитить их от туберкулеза.

Об этом сообщает Science Alert.

Команда исследователей решила выяснить, почему одни люди восприимчивы к туберкулезу, а другие защищены. Для изучения болезни они использовали рыбок данио, потому что их иммунная система во многом схожа с человеческой, и их генами можно манипулировать в лабораторных условиях.

Ученые обнаружили, что рыбки данио с генетическими мутациями в определенных ферментах в их клетках становятся более восприимчивыми к туберкулезу. Эти ферменты содержатся в лизосомах клеток, компонентах, которые расщепляют нежелательный материал, включая белки и жиры. Когда производство этих ферментов снижается, это может привести к накоплению токсического материала.

Одним из типов клеток, который уязвим для этого накопления, являются макрофаги – клетки, «поедающие» токсичные вещества, в том числе бактерии и продукты жизнедеятельности. При лизосомных заболеваниях макрофаги движутся медленно и увеличиваются в размерах в силу накапливания непереваренного материала в своих лизосомах, в силу чего они менее способны бороться с инфекцией.

Макрофагам нужно двигаться быстро для проведения атак по вторгшимся бактериям и вирусам. Но при лизосомных болезняъ они не способны расщеплять употребляемую пищу, из-за чего становятся раздутыми и вялыми, и теряют способность выполнять свои обязанности. Однако, когда ученые генетически сконструировали рыбок данио для моделирования одного из этих лизосомных заболеваний, называемого болезнью Гоше, оказалось, что эти животные были устойчивы к туберкулезу, а не восприимчивы к нему.

Болезнь Гоше является редким заболеванием, которое способно поразить любого, но среди евреев-ашкенази заболеваемость существенно выше — около одного случая на 800 рождений. В большинстве случаев заболевание может быть относительно легким. Около 2/3 людей, которые являются носителями двух копий наиболее распространенного генетического варианта, не знают, что они носители.

Исследователи создали рыбок данио с генетическими вариантами, вызывающими болезнь Гоше у евреев-ашкенази, и, как и ожидалось, их макрофаги увеличились в размерах и не могли расщеплять необычный тип жира, называемый сфинголипидами. Однако когда рыбы подверглись воздействию туберкулеза, выяснилось, что они устойчивы к инфекции.

Причина этого – жирное химическое вещество, накапливающееся в макрофагах при болезни Гоше. Оно действует как растворитель, способный уничтожить бактерии туберкулеза за считанные минуты, разрушая их клеточные стенки.

После этого открытия у исследователей возник вопрос: являются ли евреи-ашкенази, которые, подвержены гораздо большему риску болезни Гоше, каким-то образом менее склонны к заражению туберкулезом? Предполагается, что так оно и есть.

Еврейская диаспора ашкенази на протяжении веков подвергалась преследованиям, ее часть вынужденно жила в гетто и мигрировала из страны в страну. Они были бы подвержены сильному риску заражения туберкулезом, который сильнее распространяется при бедных условиях жизни и густонаселенных городских районах.

Из-за этих генетических вариантов может увеличиться риск болезни Гоше, но они также защищают организм от туберкулеза, давая им селективное преимущество. Иначе говоря, это повышает вероятность передачи вариантов из поколения в поколение и, следовательно, распространения среди населения.

Аналогичное явление фиксируется в группах, где люди – носители генетических вариантов, которые защищают их от малярии, но когда присутствует более одной копии, это вызывает опасную анемию или даже серповидно-клеточную анемию. Однако, в отличие от примера с серповидноклеточной анемией, только люди, являющиеся носителями двух копий генетического варианта Гоше – по одной от каждого родителя – могут иметь защиту от туберкулеза.

Это связано с тем, что наличие одного «здорового» гена вырабатывает достаточное количество фермента для выведения убивающих бактерии жирных химических веществ, чтобы те не накапливались. Благодаря этому открытию можно больше узнать о возможных новых методах лечения туберкулеза. Лекарства, имитирующие эффекты болезни Гоше могут помочь в глобальной борьбе с туберкулезом.

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