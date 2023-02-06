Медики предупредили: какие полезные продукты очень вредят при частом употреблении

Продукты, которые специалисты называют наиболее полезными для организма, имеют в своем составе множество ценных веществ. Однако в большом количестве некоторые из них могут нанести вред.

Об этом сообщила эксперт Лора Орлова в Instagram .

Морепродукты могут вызвать усиленную выработку гистамина, поэтому угрожают проявлением аллергических реакций. Кроме того, морепродукты из сомнительных регионов накапливают в себе опасные тяжелые металлы. Поэтому это может вызвать мощную интоксикацию организма. Красная и черная икра тоже аллергены и содержат консерванты и соль, что затрудняет работу почек.

Рекомендуется есть морепродукты максимум 2-3 раза в неделю.

Квашеные продукты — огурцы, капуста и томаты в умеренном количестве улучшают пищеварение благодаря бактериям в составе. Однако, в больших объемах — вызывают диарею и вздутие. Эксперт говорит, что при пониженной секреции желудка могут привести к гастриту или язве. К тому же увеличивается риск аллергических реакций на другие продукты из-за большой концентрации гистамина.

Орехи — потенциальные возбудители энергии. А, например, арахис содержит фитиновую кислоту, которая затрудняет усвоение фосфора, кальция, магния, железа и цинка. Чтобы снизить риски, эксперт советует замочить орехи на ночь или на несколько часов.

Дыня, бананы, виноград и яблоки. В них содержание фруктозы превышает объем глюкозы. А необработанная фруктоза переходит в пищу для бактерий, образуя спазмы, газы, диарею и вздутие.

Сухофрукты часто обрабатываются различными химическими препаратами и воском для улучшения товарного вида и защиты от насекомых. Необходимо помнить, что большие концентрации природных сахаров могут привести к диабету и увеличению веса. Также сушеные фрукты в большом количестве могут вызвать аллергические реакции.

Жирное мясо — баранина, свинина, мясо гусей и уток — содержит много тугоплавких жиров животного происхождения. Поэтому слишком частое употребление может привести к ожирению, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и развитию диабета.

Также употребление большого количества красного мяса приводит к болезням почек и расстройствам ЖКТ.

Цельное коровье молоко в больших объемах способно нарушать работу пищеварительной системы. Эти нарушения вызываются лактозой. Однако лактоза у взрослого человека уже не так хорошо переваривается, как в детском организме.

Грибы содержат много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ пищи к пищеварительным сокам. Кроме того, грибы способны накапливать радиоактивные вещества и тяжелые металлы.

Картофель содержит токсичные соединения соланин и чаконин. Если у картофеля их очень много, то он имеет горьковатый вкус. Также нельзя есть картофель, который прорастает.

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