Рф готовится к новой волне мобилизации для возобновления наступления - "отлавливать" будут всех

В кремле крайне недовольны ситуацией на фронте, а потому намерены отправить в Украину еще сотни тысяч солдат.

Российские войска несут огромные потери в Украине и не могут продвинуться ни на одном направлении. В связи с этим в кремле* готовы объявить о новой мобилизации, причем призвать намерены больше людей, чем годом ранее. А это значит, что на улицах российских городов вновь начнутся облавы на мужчин, а призывать в ряды армии будут едва ли не всех подряд.

Новой мобилизацией рф также попытается собрать силы для возобновления наступления в Украине, отметил генерал-майор Пол Превост, директор Стратегического Объединенного штаба Канады, заявил на слушаниях комитета по обороне Палаты общин, сообщает CBC.

По его словам, руководство рф скрывает реальное положение дел и попытается не озвучивать количество призывников. Во-первых, чтобы избежать недовольства общественности, а во-вторых, потому что их первая мобилизация не сработала очень хорошо и привела к массовым побегам мужчин за границу.

В то же время канадский военный подчеркнул, что контрнаступление Украины достигло определенных "тактических успехов" на юге и востоке, хотя "прорыва не было". Превост прогнозирует, что москва, вероятно, увеличит количество беспилотных и ракетных атак на украинскую электросеть с приближением зимы, как это было в прошлом году, а война затянется до 2024 года.

Напомним, ранее российские эксперты на протяжении последних недель предупредили о планах кремля мобилизовать до 700 тысяч человек на войну против Украины.В то же время администрация российского диктатора путина приказала провластным СМИ как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации.

Ранее российские эксперты также назвали потенциальных преемников кадырова на посту главы чечни

Также "Курсор" сообщал, что экс-агент КГБ выдвинул две версии касательно того, что в действительности произошло с кадыровым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!