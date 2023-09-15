Рф ждет скачок криминала: бывших вагнеровцев на родине не хотят брать на работу

Наемники, которых еще вчера считали героями, сегодня остались никому не нужны. И для россии это может стать большой проблемой...

Экс-наемники "Вагнера", которые теперь после войны в Украине вернулись в российские города, не могут устроиться на работу. Они массово получают отказы в трудоустройстве. В частности, известно, что их не берут в росгвардию*, в оборонные предприятия, а также отказывают практически во всех частных компаниях.

Об этом пишет телеграм-канал "Можем объяснить".

В соцсетях семьи экс-вагнеровцев пишут о том, что "людям войны приходится резко менять профессию". После вывода ЧВК из Украины большая часть наемников была отправлена в отпуск, после которого рассчитывала вернуться к работе. Но вместо этого они получили сообщение с призывом искать работу в других сферах.

Теперь экс-бойцы евгений пригожина не могут найти себе работу практически нигде. И это, по словам экспертов, чревато всплеском насилия и криминала в городах рф.

Вагнеровцы получают отказы и вынуждены устраиваться на низкооплачиваемые подработки на стройку, в такси и производство дверей.

Телеграм канал рассказал историю одного из экс-зэков, который по словам матери, по возвращению с войны сын планировал устроиться на новый камчатский завод дронов-камикадзе. Но бумага о помиловании бывшему зеку не помогла. Ему прямо сказали, что другое место поискать, сказала его мать. То же рассказали родственники и других наемников. Журналисты канала связались с руководством ряда предприятий, военных заводов и даже аэропорта шереметьева - все как один говорили о том, что служба безопасности компаний не пропускает кандидатов с судимостями за кражу, наркотики и убийства, даже помилованных. Теперь экс-вагнеровцы обвиняют власти в очередном вранье, ведь им обещали жизнь с чистого листа, а по факту они остались безработными бывшими зэками.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.