Роботы на дне Тихого океана нашли более 30 новых видов животных

Для анализа животных биологи использовали генетический анализ, в том числе метод ДНК-баркодирования – изучение небольших участков генома, по которым можно различить даже близкие виды.

Используя роботов для изучения дна центральной части Тихого океана, ученые смогли обнаружить и описать до 39 ранее неизвестных видов крупных животных.

Дно мирового океана до сих пор плохо изучено, в том числе и его живые обитатели. Помимо научной ценности, описание глубоководной фауны (т.е. участков морского дна глубиной более трех километров) иногда имеет природоохранное значение.

Исследуемая область — разлом Кларион-Клиппертон в средней части Тихого океана. Несмотря на глубину более трех километров, он представляет собой пригодный для добычи источник минералов, включая так называемые конкреции (небольшие сферические образования), которые являются полиметаллическими рудами. Из них можно извлечь никель, медь, кобальт и другие металлы.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

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