Ртутный или электронный: врач рассказала, какой термометр лучше выбрать

Температура тела является важным показателем физического здоровья человека, именно с него начинается практически каждая диагностика заболеваний при любом недомогании. Измерить температуру можно с помощью термометра, но какой из них лучше выбрать: ртутный или электронный?

На этот вопрос на своей странице в Telegram ответила врач Мария Вороненко.

Специалист отметила, что главными преимуществами ртутного термометра являются: точность и простота измерения, а также его дешевизна. А среди минусов — опасность материала (ртуть).

Что касается электронного термометра, то все его модели водонепроницаемые, а еще безопасны при оральном, аксиллярном, ректальном методах исследования. Но при этом, такой прибор может допускать ошибки, а самые точные измерения получаются при измерении ректально, а такой способ вызывает дискомфорт.

Как видим, самую точную температуру измеряет ртутный термометр. Но какой именно выбрать прибор – решать вам, ведь все зависит от ваших целей и условий использования.

«Курсор» писал ранее, что еще наши мамы и бабушки пользовались незамысловатыми методами для измерения температуры тела. И уже во взрослом возрасте такие «народные способы» более чем необходимы. Однако измерить температуру тела с точностью до десяти градусов без инструментов невозможно, и даже термометры часто ошибаются. Но в целом понять, повысилась температура тела или нет, можно и без специального приспособления.

Еще мы писали, что ученые из Стэнфорда проанализировали данные о средней температуре тела человека 150 лет назад и выяснили, что показатели имеют тенденцию к снижению.