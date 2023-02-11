Руководителя Microsoft обвинили в просмотре порно

Еще со времен Билла Гейтса в Microsoft процветает культура «золотых мальчиков» или «талантливых придурков».

Топ-менеджера Microsoft обвинили в том, что он смотрел порно в виртуальной реальности, посвященное бою подушками, на глазах у своих ошеломленных коллег.

Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Алекс Кипман из Сиэтла был назван одним из «золотых мальчиков» Microsoft.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла поклялся, когда занял эту должность в 2014 году, что уничтожит культуру «золотых мальчиков» или «талантливых придурков» которая существовала со времен Билла Гейтса. Однако сотрудники говорят, что особых изменений не заметили.

Несколько бывших и нынешних сотрудников обвинили директора по инновациям Алекса Кипмана в неподобающем поведении, которое, как сообщается, включает в себя неприемлемые прикосновения к коллегам-женщинам и просмотр боя подушками в «VR-порно» на глазах у сотрудников. Сообщается о десятках подобных случаев неподобающего поведения в прошлом году, но исполнительный директор, который живет в доме в Сиэтле за 7 миллионов долларов, до сих пор не наказан за это.

В иске утверждалось: «Вопиющие и повторяющиеся случаи сексуальных домогательств по отношению к женщинам в Microsoft отражают корпоративную культуру, в которой женщин недооценивают и им недоплачивают зарплату».

Microsoft отказалась подтвердить или опровергнуть грязные обвинения.

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