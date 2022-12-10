Могущество Microsoft на киберрынке продолжает расти

Компания исторически не считался традиционным игроком на киберрынке, но сейчас всем меняется.

Компания Microsoft значительно укрепила свои технологические решения в этой области, особенно те, которые предоставляются с его облачными сервисами. Среди прочего, это было сделано за счет серии покупок израильских стартапов во главе с Adallom, а также Aorato, CyberX и другими.

В своем последнем финансовом отчете Microsoft удивила многих, заявив, что ее кибербизнес уже приносит годовой доход в размере 15 млрд долларов и что она растет на 40% в год. Microsoft продвигает свои решения по безопасности не только с облачными сервисами, но и с Office.

Microsoft планирует инвестировать дополнительно 20 млрд долларов в поддержку своих киберрешений, тем самым только увеличивая интенсивность конкуренции со всеми игроками на рынке, многие из которых израильтяне, от Check Point до CyberArk или Varonis. Google явно заметила шаг Microsoft и приобрела Mandiant за 5,5 млрд долларов, чтобы усилить свой киберответ на облачных клиентов и в целом.

Ранее Курсор писал, что в Microsoft напомнили о скором отключении популярной версии Windows. Уже 13 декабря компания официально прекратит поддержку этой версии, поэтому советует всем, кто ею пользуется, перейти на более новую.

Как сообщал Курсор, эксперты из компании Puget Systems провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Наша редакция писала, что в Microsoft рассказали, как повысить производительность в играх на ПК с Windows 11. Разработчики предлагают отключить некоторые функции в операционной системе, однако предупреждают: в связи с этим компьютер становится уязвимым для кибератак.