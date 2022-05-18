С помощью архивных данных Hubble обнаружено более 1000 новых астероидов — исследование

Количество задокументированных астероидов в нашей Солнечной системе подскочило после того, как ученым удалось найти более 1000 таких небесных объектов, которые до сих пор оставались незамеченными.

Астероиды были обнаружены в рамках научного проекта, известного как «Охотник за астероидами Hubble», в котором стремились использовать архивные данные для визуальной идентификации астероидов, которые до сих пор оставались незамеченными.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Мусор одного астронома может стать сокровищем другого астронома», — отметил исследователь Института внеземной физики им. Макса Планка Сандор Крук, который руководил исследованием.

Многие астрономы архивируют данные, и их число увеличивается экспоненциально по мере того, как объем данных продолжает расти. Кроме того, количество астероидов, известных ученым, с годами росло в геометрической прогрессии благодаря достижениям в области технологий телескопов.

В настоящее время считается, что в Солнечной системе насчитывается более 1,1 миллиона астероидов, но есть проблемы с обнаружением многих из них.

Однако используя архивные данные, особенно из исследований, которые не были сосредоточены на астероидах, можно было бы найти другие астероиды, которые остались незамеченными. Это связано с тем, что значительное количество данных, указывающих на присутствие астероида, могло быть просто списано как «шум» и, таким обра зом, отброшено.

Именно это и сделало это исследование, проанализировав более 37 000 изображений, сделанных космическим телескопом Hubble НАСА в период с 2002 по 2021 год.

Ученые обучили алгоритм машинного обучения, который мог обрабатывать данные, собранные Hubble.

Всего на снимках был замечен 1701 след. Из них 1031 не были идентифицированы как следы астероидов.

В целом, необходимо провести дополнительные исследования. На самом деле весьма вероятно, что некоторые из астероидов никогда не будут окончательно идентифицированы. Однако знать больше о многих астероидах в Солнечной системе важно для астрономов, чтобы лучше понять их.

Однако мы знаем некоторые вещи. Например, весьма вероятно, что эти новые астероиды довольно малы, а не являются крупными объектами, способными вызвать массовые бедствия в случае столкновения с Землей. Действительно, вполне вероятно, что именно их небольшой размер помог им так долго уклоняться от обнаружения.

И хотя эти астероиды могут быть маленькими и кажущимися несущественными, они все же очень важны.

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