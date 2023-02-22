С помощью шпионских фото в пустыне нашли утраченный дворец

По словам ученых, «мы возвращаемся к сердцу первых городов и месту рождения письменности».

Фото самолетов-разведчиков ЦРУ, сделанные во времена Холодной войны, помогли исследователям обнаружить в иранской пустыне давно утраченный дворец.

Об этом сообщает Evening Standard.

Сейчас археологи во главе со специалистами из Британского музея проводят раскопки в древнем городе Гирсу, достигающий времен расцвета шумерской цивилизации 4500 лет. В рамках финансируемого Музеем Гетти проекта удалось найти древний храм и сотни табличек, покрытые клинописью и проливают свет на затерянную в веках цивилизацию.

По словам доктора, куратора Древней Месопотамии в Британском музее и директора проекта Себастьяна Рэя, это открытие является очень важным. Он говорит, что все открытия в Ираке, сделанные в последние 7 лет, помогли углубить наши знания о том, что является «колыбелью цивилизации».

«Мы возвращаемся к сердцу первых городов и месту рождения письменности», – сказал он.

По информации ученых, во времена расцвета население Гирсу составляло примерно 30 тысяч человек. Обнаруженный дворец в те времена – это гигантский комплекс и административный центр города.

Совершить это открытие помогли рассекреченные фотографии из программы ЦРУ «Корона», в рамках которой пользовались спутниками наблюдения для сбора разведывательных данных с 1959 по 1972 год. Шпионские снимки делали, чтобы искать следы зданий, построенных из засохшей грязи, и захороненных на протяжении веков под еще большим количеством грязи. Использование фото совмещали с запуском беспилотников.

По словам директора проекта, аэрофотоснимки дают исследователям представление о ландшафте такого города, как Гирсу. Путём сравнения фотографий 60-х годов и современности можно проследить развитие ландшафта и получить ценную информацию.

Также «Курсор» сообщал, что женщина, прогуливаясь на пляже, неожиданно сделала одно из величайших открытий в истории.