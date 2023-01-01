Самое важное событие года: ученые нашли в гробнице визиря фараона еще десятки мумий

В древнем городе Луксор (Египет) ученые нашли две гробницы, где находились примерно 60 мумий.

Об этом сообщает La Prensa Latina.

В команду исследователей вошли 22 испанских египтолога и 8 египетских специалистов. Они обнаружили погребение внутри гробницы визиря Аменхотепа-Хюи (18 династия).

По словам лидера группы археологов Франциско Х. Мартина, две погребальные камеры соединяют две вторичные гробницы. Любопытно, что на них отсутствуют эпиграфы, найденные в гробнице визиря Аменхотепа-Хюи, содержащей 30 колонн с эпиграфами.

«Самым важным событием этого года является открытие двух гробниц, глубиной почти шесть метров, состоящих из двух камер каждая и содержащих около 60 мумий и остатков мумий», – поделился он.

Этот объект считают невероятным примером архитектурного стиля древности. Также он указывает на превращение в свое время гробницы визиря в некрополь.

Spanish Egyptologists unearth 60 mummies at Luxor site — La Prensa Latina Media

https://t.co/rkCuhPzcyA — rogueclassicist ~ david meadows (@rogueclassicist) December 30, 2022

«Они начали строить другие гробницы из разных династий внутри гробницы визиря, потому что это место было священным. Это очень богатое место, и мы открываем для себя много нового», – добавил Мартин.

По мнению содиректора проекта Терезы Бедман, все 60 мумий, похороненных в этом месте, – высокопоставленные чиновники духовенства. На их принадлежность к высшему социальному классу указывает мумификация все тех без исключений. Ученые уже проводят выставку содержания некрополя визиря в Луксорском музее.

Отметим, что Аменхотеп-Хюи – визирь фараона Аменхотепа III на протяжении последней трети его нахождения у власти. Он родился в северном Египте и был «лидером оппозиции» на фоне новых религиозных течений, которые продвигал Ахенатен, сын и наследник фараона.

После принятие визирем мученической смерти место его захоронения стало пользоваться престижем. После этого там хотели быть похоронены многие другие люди.

«Курсор» сообщал, что ученые раскрыли подробности жуткой процедуры по удалению мозга у мумий.