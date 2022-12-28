Ученые раскрыли подробности жуткой процедуры по удалению мозга у мумий

При подготовке мертвого тела к мумификации древние бальзамировщики использовали довольно сложные и неприятные процедуры по удалению внутренних органов и мозга.

Об этом пишет Business Insider.

Эксперименты ученых подтверждают, что бальзамировщики применяли эффективный, но крайне неприятный способ подготовки к потустороннему миру.

Археолог с химическим образованием Стивен Бакли из Университета Йорка выполнил эксперименты на овцах, чтобы проверить способы удаления мозга. Он обнаружил, что мумиям удаляли мозг небольшими кусками, что было нелегко и очень медленно. По словам ученого, мозг «медленно выскабливался, поскольку небольшие части мозга прилипали к металлическому крючку из-за многократного введения и извлечения».

Эксперименты натолкнули ученого на более эффективный способ, который, скорее всего, применялся при бальзамировании.

«Взбивая мозг металлическим крючком в течение примерно 20 минут, добивались разжижения мозга, а потом он просто выливался», — выяснил Бакли.

Кроме того, химик поведал о некоторых зафиксированных случаях, когда мозг все-таки оставляли в мумии: «В частности, в более ранних, все еще достаточно хорошо сохранившихся королевских мумиях, мозг фактически оставляли на месте, так что его не нужно было удалять».

Египтяне стремились лишить мумию органов, чтобы обеспечить глубокий эффект, замедляющий распад тела.

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