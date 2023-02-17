Самый смертоносный гриб в мире завоевывает США с армией клонов

Бледная поганка, являющаяся самым смертоносным грибом на планете, кардинально изменяет свою природу и катастрофическими темпами распространяется по всей Северной Америке.

Об этом сообщает Live Science.

Среди всех зарегистрированных случаев смерти от грибов на Земле 90% связаны именно с бледной поганкой. Теперь ее зафиксировали на территории Северной Америки и заметили, что она распространяется по континенту с огромной скоростью.

Открытие основано на геномах 86 грибов, которые собирали в Калифорнии с 1993 года и в некоторых частях Европы с 1978-го. Среди образцов в США бледные поганки, вероятно, умеют размножаться как половым, так и бесполым путем в течение минимум 17 лет, а возможно, и 30.

Ученые установили, что собранные в 2014 году в двух разных местах образцы имеют один и тот же генетический материал, что фактически делает их клонами. В 2004 году специалисты собрали и исследовали одну из «особей» поганки, а после нашли гриб с точно таким же геномом 10 лет спустя.

Половое размножение позволяет видам эволюционировать и адаптироваться, что вносит больше генетических вариаций в популяцию. Но благодаря бесполому образу жизни отдельные грибы могут быстро распространяться и выживать годами.

Исследователи обнаружили, что гены в бесполых спорах, собранных в Калифорнии с 1993-го по 2015 год, не сильно отличались от половых спор, производимых тем же видом в том же регионе. Это значит, что отдельные бледные поганки могут жить годами, размножаясь, пока не найдут другую особь для спаривания.

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