Шесть факторов, которые могут блокировать усвоение витамина D

По словам эксперта, существует множество факторов, которые могут блокировать всасывание витамина D в организме.

Если у вас дефицит витамина D, ваше тело может «приветствовать» многие заболевания, в том числе повышенный риск Covid-19, согласно исследованию, проведенному Leumit Health Services (LHS) и Медицинскому факультету Азриэли Университета Бар Илана в Израиле.

Доктор Свати Редди, консультант-физиотерапевт из Больницы материнства, Бангалор, рассказала Health Shots о причинах дефицита витамина D и факторах, которые могут блокировать всасывание.

По словам доктора Редди, вот что затрудняет усвоение витамина D:

1. Плохое здоровье кишечника

Витамин D, который вы получаете из продуктов питания или добавок, всасывается в той части тонкой кишки, которая находится сразу за желудком. Всасывание витамина D зависит от выделяемого желудочного сока, желчи из печени, выделений из поджелудочной железы, целостности стенки кишечника и т. д. Когда на эти факторы влияют такие состояния здоровья, как глютеновая болезнь, хронический панкреатит, абсорбция витамина D снижается.

2. Проблемы с печенью

Дефицит витамина D довольно часто встречается у пациентов с заболеваниями печени. Даже если человек страдает легким заболеванием печени, у него будет некоторая степень недостаточности витамина D. Пациенты с циррозом печени могут страдать от тяжелого дефицита.

3. Проблемы с почками

Почки играют решающую роль в обеспечении правильного усвоения витамина D организмом. Если человек страдает заболеванием почек, высока вероятность того, что уровень витамина D у него будет низким. Поврежденные почки не смогут преобразовать достаточное количество витамина D в его активную форму кальцитриол, который используется во всем организме.

4. Увеличение потребления кофеина

Возможно, вы не сможете функционировать без ежедневных чашек кофе, но важно знать, что повышенное потребление кофеина может повлиять на способность вашего организма усваивать витамин D. Употребляйте кофе или другие продукты, содержащие кофеин, в умеренных количествах, чтобы предотвратить дефицит витамина D.

5. Индекс массы тела более 29

Людям с ожирением или избыточным весом нужно больше витамина D. Фактически, дефицит витамина D является одним из факторов увеличения веса. В этом случае, когда люди страдают ожирением, их подкожный жир задерживает витамин D, ограничивая его усвоение. Чтобы увеличить потребление витамина D, проводите время на солнце, употребляйте добавки и продукты, богатые витамином D.

6. Лекарства

Такие препараты, как пероральные стероиды и диуретики, также ограничивают всасывание витамина D в организме.

Читайте также: девять способов быстро избавиться от усталости глаз.