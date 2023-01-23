Семь признаков эмоционального выгорания, к которым нужно отнестись серьезно

Выгорание — это то, что большинство людей даже не замечают в своей жизни. Он убивает кого-то медленно, лишая его жизни удовольствия, давая ему безнадежную и измученную жизнь. Когда вы выгораете, это лишает вас способности действовать эффективно и результативно, и в этом случае задачи, которые обычно были бы несложными, могут показаться вам бременем.

Проще говоря, по словам доктора Ринки Капур из The Esthetic Clinics, выгорание – это чувство истощения и постоянный стресс в течение длительного времени.

Она назвала признаки выгорания для портала HealthShots.

1. Вы просто не заинтересованы или не увлечены работой или семейной жизнью и чувствуете, что у вас нет цели.

2. Вы перестали прилагать усилия к чему бы то ни было и стали забывчивыми.

3. Вы можете заметить, что избегаете своих основных потребностей, таких как личная гигиена, питание, одежда или любые медицинские нужды.

4. Вы совершенно истощены, и даже рутинные действия, такие как чистка зубов, кажутся гигантской задачей.

5. Вы также можете испытывать необъяснимую усталость, раздражительность, онемение и низкую устойчивость к фрустрации.

6. Вы можете внезапно почувствовать себя перегруженным жизнью, а также можете сломаться и заплакать.

7. Вы страдаете от различных проблем, таких как бессонница, головные боли, высыпания на коже, выпадение волос, боль в груди, сердцебиение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, мышечное напряжение и т. д.

«Первый шаг к борьбе с выгоранием — это распознать симптомы и проконсультироваться с хорошим врачом. Помните, что выгорание — это гораздо больше, чем стресс, и его не следует путать с психическим заболеванием», — говорит доктор Капур.

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