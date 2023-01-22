Ученые выяснили новую причину рака молочной железы

Ученые предполагают, что в настоящее время существует четкая причинно-следственная связь между физическими упражнениями и снижением риска рака молочной железы.

Используя в исследовании метод генетического прогнозирования под названием Менделевская рандомизация, команда, включающая экспертов из Бристольского университета, заявила, что физические упражнения снижают риск развития этого вида рака.

В ходе исследования эксперты изучили данные 130 957 женщин европейского происхождения, из которых 69 838 имели опухоли, которые начали распространяться; 6 667 человек с опухолями, у которых этого еще не было, и группу сравнения из 54 452 женщин без рака молочной железы.

Ученые отмечают, что полученные ими результаты показали, что общая активность была связана с уменьшением риска рака молочной железы примерно на 40% , в то время как активная активность (три или более дней в неделю) была связана с аналогичным снижением риска рака молочной железы в пре- или перименопаузе. Более широкое внедрение активного образа жизни может снизить бремя наиболее распространенного рака у женщин.

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