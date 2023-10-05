Найденным артефактам более тысячи лет.

В Норвегии семья искала потерянную золотую сережку, во время чего неожиданно обнаружила древние реликвии времен викингов.

Об этом сообщает Arkeo News.

Открытие сделали на острове Йомфруланд, где семья Аасвиков в своем дворе искала украшение. Для этого они воспользовались металлоискателем, который почти сразу же указал на наличие некоего объекта под землей.

Когда они начали копать, то нашли артефакты, в том числе пряжку в форме чаши и другой объект, который указывал на место захоронения эпохи викингов. Вероятно, эти объекты – остатки женской могилы приблизительно 800 года нашей эры.

Само место захоронения находилось под большим деревом в саду. Когда Аасвики осознали, что они нашли, то сразу же сообщили о находке местным властям. Интересно, что ранее остров Йомфруланд считали поселением эпохи викингов, но ученые были лишены конкретных доказательств.

Интересные находки исследовала археолог Вибеке Лия и установила, что им 1200 лет. Несмотря на это, они были в прекрасном состоянии.

"Насколько мне известно, это первая надежная находка эпохи викингов на Йомфруланде", – поделилась она.

Несмотря на то, что под поверхностью могут быть спрятаны другие сокровища, проводить здесь раскопки нельзя. Дело в том, что эта территория – охраняемое место захоронения. Исследователи намерены воспользоваться альтернативными методами исследования для раскрытия тайн острова.

Также "Курсор" сообщал, что американский блогер показал сокровища болота национального парка во Флориде.

Помимо этого стало известно, что входило в рацион викингов.