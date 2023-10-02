Американский блогер показал уникальные кадры, снятые на болотах национального парка Эверглейдс во Флориде (США).
Соответствующее видео набрало в сети десятки миллионов просмотров.
Как сообщал Курсор, дистанционно управляемый аппарат снял на видео редкого осьминога Дамбо, который плавал в северной части Тихого океана. Его зафиксировали ученые, занимающиеся исследованием морского национального памятника Папаханаумокуакеа.
Там они изучают неизвестные регионы океана, пытаясь совершить новые открытия в биологии, геологии и археологии.
Осьминога, который похож на героя мультфильма студии Disney, заметили на глубине около 2665 м, примерно в 20 м от морского дна. Существо плавало с помощью плавников, которые напоминали уши.
Напомним, израильтяне сняли серию роликов, на которых можно увидеть замечательные водоемы страны.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.
Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.
Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.