Видео, снятое в парке Эверглейдс, набрало десятки миллионов просмотров.

Американский блогер показал уникальные кадры, снятые на болотах национального парка Эверглейдс во Флориде (США).

Соответствующее видео набрало в сети десятки миллионов просмотров.

Как сообщал Курсор, дистанционно управляемый аппарат снял на видео редкого осьминога Дамбо, который плавал в северной части Тихого океана. Его зафиксировали ученые, занимающиеся исследованием морского национального памятника Папаханаумокуакеа.

Там они изучают неизвестные регионы океана, пытаясь совершить новые открытия в биологии, геологии и археологии.

Осьминога, который похож на героя мультфильма студии Disney, заметили на глубине около 2665 м, примерно в 20 м от морского дна. Существо плавало с помощью плавников, которые напоминали уши.

Напомним, израильтяне сняли серию роликов, на которых можно увидеть замечательные водоемы страны.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.

Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.

Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.