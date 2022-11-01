Шмели любят играть в мяч – ученые

Насекомые получали удовольствие, подобно тому, как собака может играть с пушистой игрушкой или котенок — с клубком ниток.

Насекомые любят играть с мячами. В частности, эксперимент со шмелями показал, что они имеют игровое поведение.

Об этом сообщают ученые из Лондонского университета имени королевы Марии.

Так, команда ученых провела исследование, показавшее, что насекомые любят играть с мячами, даже если не получат за это вознаграждение. Исследователи утверждают, что это является первым свидетельством игрового поведения насекомых.

«Ученые заметили, что насекомые добровольно катали шарики – без стимула. То, что они делали это по собственному желанию, позволило исследователям предположить, что, возможно, они получали удовольствие, подобно тому, как собака может играть с пушистой игрушкой или котенок — с клубком ниток», — говорится в статье.

Когда ученые решили проверить свою догадку, они поместили шмелей на импровизированную арену с деревянными шариками. Когда шарики начали катиться, отдельные насекомые начали играться с ними. К тому же было обнаружено, что младшие особи играли с шариками чаще, чем старшие шмели, а самцы катали их дольше, чем самки.

«Не было никаких доказательств, что насекомые катают мячики от стресса, или пытаясь спариваться с ними. Авторы исследования утверждают, что задействованные двигательные модели «структурно отличались от более адаптивных действий в обычном репертуаре шмелей», — отмечается в материале.

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