Сколько гамбургеров можно употреблять, не разрушив Землю: ответ ученых

Эксперты в рамках нового исследования рассказали о точном количестве бургеров, которое может позволить себе человечество употреблять еженедельно.

Об этом сообщает Futurism.

Каждый год специалисты с Института мировых ресурсов (WRI) делятся отчетом, в котором оценивается состояние климата и действий, направленных на его сохранение. Недавно исследователи рассказали о прогрессе, которого удалось добиться по 40 различным пунктам. Это касается ключевых климатических показателей от транспорта, возобновляемых источников энергии и употребления мяса.

Исполнительный директор WRI Ани Дасгупта утверждает, что человечество уже столкнулось с последствиями, вызванными глобальным потеплением всего на 1,1 градус Цельсия. Её прогноз касаемо дальнейшего развития событий пессимистичен. Она отметила, что если мы хотим избежать худших климатических сценариев для Земли, нам нужно бороться за каждую долю градуса.

В частности, она призывает к срочному снижению потребление мяса ради избежания климатической катастрофы. Согласно подсчётам экспертов, человек может позволить себе несколько гамбургеров в неделю, но есть нюанс — котлета в бургере будет единственным мясом, которое можно себе позволить за 7-дневный период.

Помимо этого, специалисты призывают:

в 6 раз быстрее поэтапно отказаться от угля;

в 6 раз быстрее увеличить количество доступного общественного транспорта;

снизить темпы вырубки лесов;

снизить объемы использования ископаемого топлива.

Если же вернуться к мясу, то эксперты заявили об ограничении своего рациона двумя гамбургерами в неделю, либо же можно заменить одно мясное блюдо овощами.

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