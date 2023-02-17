Сколько соли можно употреблять ежедневно и в каких продуктах ее больше всего

Часто люди контролируют количество соли, которой они приправляют блюда, но понятия не имею сколько употребляют ее вместе с готовыми продуктами.

По словам эксперта, не стоит отказываться полностью от соли, ведь это полезный природный продукт и его нужно употреблять ограниченно. В день разрешено максимум 5 гр — примерно 1 чайная ложка.

Эксперт предупредила, что содержащих скрытую соль содержат сухарики, чипсы и орешки, а также различные полуфабрикаты, консервы, сардельки и колбасы. К этому списку стоит добавить суши, роллы, а все потому, что их едят с соевым соусом, в котором много соли.

Эксперт советует выбирать морскую соль. Такая соль хорошего качества содержит большое количество важных минералов для организма. Для восполнения дефицита йода также используйте морские водоросли, фейхоа и морскую рыбу.

Йодированная соль тоже хороша, но йод очень нестабильный при термообработке. При выборе соли следует смотреть на состав и выбирать более богатый минералом продукт. Какую соль вы бы не выбрали, учтите главное, если вы будете термически обрабатывать пищу, все микроэлементы, которые есть в морской соли, будут снижаться. Поэтому лучше досолить уже готовую пищу.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.