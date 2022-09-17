Смартфоны помогают развивать память — исследование

Исследование британских ученых показало, что смартфоны не мешают, а помогают запоминать разную информацию. Память человека с использованием телефона или другого гаджета работает до 27% эффективнее.

Об опасностях при использовании телефонов многим давно известно, однако недавно ученые выяснили неожиданное полезное свойство от работы со смартфоном.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что смартфоны помогают развивать память, сообщает научное издание medicalxpress.

В ходе длительных наблюдений ученые определили, что смартфоны положительно влияют на мозговую деятельность человека. Цифровая техника помогают поддерживать память в отличной форме.

Интересна сама схема исследования: авторы разработали задачу для запоминания. Действия необходимо было осуществлять на сенсорном экране планшета, компьютера или смартфона. Участвовали в эксперименте 158 человек возрастом от 18 лет до 71 года.

Нужно было рассортировать пронумерованные круги на две группы: влево или вправо. Одна сторона определялась как информация высокой ценности, а другая – низкой ценности. Выполнялось по 16 повторов этого задания. Авторы выяснили, что при применении планшета для хранения информации память людей функционировала значительно лучше: на 18-27%. При чем для информации высокой ценности показатель составил 18%.

Таким образом выяснилось, что участники больше запоминали ту информацию, которую не должны были хранить гаджеты. Соответственно, ту информацию, которую люди доверили планшетам или смартфонам, они запоминали меньше.

Доктор Сэм Гилберт, руководитель исследования, пояснил результаты эксперимента тем, что применение устройства корректирует использование собственной памяти. Без смартфонов люди стараются запомнить ту информацию, которая для них важнее. А со смартфоном — все важное доверяют гаджету, а свою память заполняют менее важной информацией.

Ранее Курсор писал, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг.

Также мы публиковали, что ученые определили, какой цвет может ускорить процесс старения.